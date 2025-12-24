Зидан посетил матч Алжир — Судан на Кубке Африки. За сборную Алжира играет его сын Лука

Французский тренер Зинедин Зидан присутствовал на трибунах во время матча Кубка африканских наций 2025 года между сборными Алжира и Судана (3:0). За национальную команду Алжира выступает его сын, вратарь Лука Зидан.

Фото: Кадр из трансляции

27-летний голкипер выступал за юношеские сборные Франции. В апреле 2020-го стало известно, что сборная Алжира и Лука Зидан достигли договорённости о выступлении вратаря за алжирскую национальную команду. Осенью 2025 года футболист получил разрешение выступать за сборную Алжира, а дебютировал за команду 14 октября.

В текущем сезоне Лука провёл 14 матчей за «Гранаду», три из которых отыграл «на ноль». Всего за это время вратарь пропустил 18 мячей.