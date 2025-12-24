Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан посетил матч Алжир — Судан на Кубке Африки. За сборную Алжира играет его сын Лука

Зидан посетил матч Алжир — Судан на Кубке Африки. За сборную Алжира играет его сын Лука
Комментарии

Французский тренер Зинедин Зидан присутствовал на трибунах во время матча Кубка африканских наций 2025 года между сборными Алжира и Судана (3:0). За национальную команду Алжира выступает его сын, вратарь Лука Зидан.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 0
Судан
1:0 Марез – 2'     2:0 Марез – 61'     3:0 Маза – 85'    
Удаления: нет / Адиль – 39'

Фото: Кадр из трансляции

27-летний голкипер выступал за юношеские сборные Франции. В апреле 2020-го стало известно, что сборная Алжира и Лука Зидан достигли договорённости о выступлении вратаря за алжирскую национальную команду. Осенью 2025 года футболист получил разрешение выступать за сборную Алжира, а дебютировал за команду 14 октября.

В текущем сезоне Лука провёл 14 матчей за «Гранаду», три из которых отыграл «на ноль». Всего за это время вратарь пропустил 18 мячей.

Материалы по теме
Зидан по-прежнему хорош! 53-летний Зизу показал класс фанатам в Китае
Истории
Зидан по-прежнему хорош! 53-летний Зизу показал класс фанатам в Китае
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android