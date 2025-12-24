Скидки
Стало известно, под каким номером игрок «Реала» Эндрик будет выступать за «Лион»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик, на правах аренды пополнивший состав «Лиона», будет выступать за французскую команду под девятым номером. Об этом сказано в соцсетях «Лиона».

Ранее СМИ сообщали, что аренда 19-летнего форварда не предполагает возможности выкупа для «Лиона». «Львы» согласились покрывать часть зарплаты футболиста. Под девятым номером в разные времена за «Лион» выступали Мемфис Депай, Лисандро Лопес, Мусса Дембеле и другие.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

