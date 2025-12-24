Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Ташуев: я мог возглавить сборную Беларуси, но определился Гончаренко

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что мог возглавить сборную Беларуси, а также поделился деталями переговоров с клубами Мир Российской Премьер-Лиги.

«Разговоры с клубами РПЛ были, дальше них дело не дошло. Была такая ситуация, что я мог возглавить сборную Беларуси. По крайней мере, в шорт-листе я там стоял достаточно высоко, но определился Виктор Михайлович Гончаренко — местная легенда. А так шансы были, но не дальше намерений», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

4 декабря сборная Беларуси объявила об уходе с поста главного тренера национальной команды испанского специалиста Карлоса Алоса. Ранее сообщалось, что главным претендентом на вакантную должность является бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

