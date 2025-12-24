Скидки
Мюллер: Вирцу было бы легче адаптироваться к «Баварии», ведь он остался бы в той же лиге

Бывший полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, ныне выступающий за «Ванкувер Уайткэпс», выразил мнение, что полузащитнику «Ливерпуля» Флориану Вирцу было бы легче играть в мюнхенском клубе, чем в английском.

«Ему, безусловно, было бы легче адаптироваться к «Баварии» с точки зрения футбола, поскольку он остался бы в той же лиге. С другой стороны, ты постоянно находишься в центре внимания немецких СМИ, когда дела в «Баварии» идут не очень хорошо», — приводит слова Мюллера Sport Bild со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Минувшим летом 22-летний Вирц перешёл из «Байера» в «Ливерпуль», несмотря на интерес «Баварии». В нынешнем сезоне Флориан провёл 22 матча, в которых отметился шестью результативными передачами.

