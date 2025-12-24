Скидки
«Арсенал» планирует усилиться молодым защитником «Милана» — La Gazzetta dello Sport

«Арсенал» следит за выступлениями защитника «Милана» Давиде Бартезаги. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб не стремится расставаться с футболистом, поскольку считает его важной частью проекта в долгосрочной перспективе.

Давиде Бартезаги на раннем этапе карьеры находился в «Аталанте», в систему «Милана» он перешёл в 2012-м. Помимо этого, в активе защитника есть матчи за национальные команды Италии разных возрастных категорий. Срок действия нынешнего трудового договора Бартезаги с «россонери» рассчитан до лета 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 18 млн.

