23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» потребовал от «Барселоны» финансовые документы по делу Негрейры — AS

«Реал» потребовал от «Барселоны» финансовые документы по делу Негрейры — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» запросил у «Барселоны» доступ к документам и материалам, связанным с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб, выступающий в суде в роли частного обвинителя, интересуют: внутренние аудиторские отчёты «Барселоны» в период с 2010 по 2018 год с указанием авторов этих документов и их получателей внутри структуры каталонского клуба, годовая финансовая отчётность и соответствующие внешние независимые аудиторские заключения по ней, которые были составлены и утверждены «Барселоной» с 2010 по 2018 год, протоколы заседаний Комитета по налоговому управлению клуба, в которых с фискальной точки зрения рассматривались выплаты компаниям Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. и Radamanto, S.L.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

