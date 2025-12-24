Скидки
«Это тренер моей мечты». Бубнов рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, за какую команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Нобель, ты же знаешь, я ни за кого не болею, но только симпатизирую, да? А ты знаешь, что я на этом чемпионате мира буду болеть?

— За кого? За Бразилию из-за Анчелотти?
— Нобель, Нобель, это знаешь что (показывает в камеру автобиографию Карло Анчелотти. — Прим. «Чемпионата»), это не просто книга. Здесь 300 с лишним страниц. Я её за три дня прочитал. А потом, как только прочитал, так понял, что нужно вот, смотри, что делать (показывает пометки цветными маркерами на страницах — Прим. «Чемпионата») Понимаешь? Во-первых, это тренер моей мечты.

— Анчелотти? А почему он тренер вашей мечты?
— Он мне всегда был симпатичен. Это великий тренер, правильно? Ты же знаешь. Да, он величайший тренер и игрок. Ты читал эту книгу?

— Нет, я Гвардиолы книгу штудировал.
— Вот ты позорище. Гвардиола отдыхает по сравнению с Анчелотти. Это знаешь, кто сказал? Вот здесь почитаешь, Ибра.

— Какой стиль у Анчелотти?
— У Анчелотти сбалансированный стиль.

— Нет, у него просто умение круто коммуницировать со звёздами, умение строить коллектив, стиля как такового у него нет.
— Не-не-не, ты говоришь стиль. Стиль — это не поведение, а способ руководства, общения. А стиль это игровой. Игровой стиль у него как раз от ситуации. Если надо обороняться, он обороняется, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

