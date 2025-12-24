Скидки
Главная Футбол Новости

Созин: мало кто знает сильные стороны Карседо. Хочу, чтобы его «Спартак» боролся за золото

Созин: мало кто знает сильные стороны Карседо. Хочу, чтобы его «Спартак» боролся за золото
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном назначении главного тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо на пост наставника московского «Спартака».

«Мало кто знает сильные стороны Карседо. Надеюсь, что «Спартаку» с ним повезёт. Состав у «Спартака» по фамилиям – сильнейший в РПЛ. Может, Карседо сделает маленькое чудо: ворвётся в борьбу за тройку РПЛ.

В одном я уверен точно: когда «Спартак» борется за чемпионство – чемпионат становится интереснее, следят за ним активнее. Да, противостояние «Зенита» и «Краснодара» – классное, однако без «Спартака не хватает «перца».

Для сильного чемпионата хотелось бы, чтобы «Спартак» с Карседо боролся за золото. От этого выиграют все», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов. Российский специалист возглавил «Спартак» после ухода из клуба Деяна Станковича.

Комментарии
