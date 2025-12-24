«Это уже не новенькое». Тренер костромского «Спартака» Пучков — о возобновлении карьеры

Тренер и полузащитник костромского «Спартака» Сергей Пучков высказался о возобновлении игровой карьеры после шестилетнего перерыва.

— Ты шесть лет не играл и внезапно вышел на поле за костромской «Спартак» в матчах Первой лиги в 40 лет. Это одно из главных событий, мне кажется, для нашего футбола в 2025 году. Это шок?

— Да нет, в принципе‑то не было такого спонтанного решения. Мы обсуждали, если будет место в заявке, то появится возможность заявиться, что и произошло. Место освободилось, подумали, чтобы оно не пустовало, обсудили и приняли решение совместно с руководством и с тренерским штабом, поэтому моё решение заявиться было принято.

— Это вообще приключение такое или к этому относился серьёзно? Реальная работа и в качестве тренера, и в качестве футболиста?

— Нет, не то что приключение — помочь команде как на тренерской должности, так и на футбольных полях, и с атмосферой в раздевалке, и в играх.

— Это же событие! Движуха редчайшая. Уникальный же случай.

— Это да, но есть футболисты, которые играют до 42 лет. Тот же Низамутдинов в «Шиннике» до 42 поиграл, Лебеденко. Но они в принципе были в тонусе игровом. А для меня это уже второй выход на поле после таких пауз. Это уже не новенькое, — сказал Пучков в эфире «Матч Премьер».