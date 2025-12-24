Скидки
Флик может обсудить с «Барселоной» продление контракта до 2028 года — COPE

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может остаться в каталонском клубе ещё на один сезон. Об сообщает COPE.

По информации источника, сине-гранатовые интересуются, не хочет ли немецкий специалист продлить контракт до июня 2028 года. Изначально Флик планировал завершить карьеру после сезона-2026/2027, но теперь он подумывает изменить свои планы, немец считает, что ещё слишком рано принимать решение.

Отмечается, что Флик очень доволен клубом и всей организацией, а его семье нравится жить в Барселоне. Также у тренера хорошие отношения со спортивным директором клуба Деку и президентом Жоаном Лапортой. Немец считает, что его будущее в команде будет зависеть от того, останется ли Лапорта на своём посту. Выборы президента «Барселоны» пройдут в 2026 году.

Флик возглавил каталонский клуб 29 мая 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2026-го. 21 мая 2025 года специалист продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года.

