Аль-Наср — Аль-Завраа, результат матча 24 декабря 2025, счет 5:1, 6-й тур Лиги чемпионов АФК 2 2025/2026

«Аль-Наср» разгромил иракский «Аль-Завраа» в Лиге чемпионов АФК 2. Роналду сделал ассист
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группы D Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Аль-Завраа» из Ирака. Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Фу Мин из Китая. Победу со счётом 5:1 одержала команда хозяев поля.

Лига Чемпионов АФК 2 . Группа D. 6-й тур
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
5 : 1
Аль-Завраа
Багдад, Ирак
1:0 Коман – 13'     2:0 Уэсли – 19'     3:0 Аль-Амри – 29'     4:0 Феликс – 44'     4:1 Ибрагим – 50'     5:1 Коман – 56'    

Первый гол в матче забил фланговый нападающий Кингсли Коман на 13-й минуте. Полузащитник хозяев поля Уэсли укрепил преимущество своей команды на 19-й минуте. Защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри сделал счёт разгромным на 29-й минуте, а на 44-й минуте отличился форвард Жоау Феликс. Во втором тайме «Аль-Завраа» отыграл один мяч благодаря голу Ибрагима. Коман формил дубль на 56-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 5:1.

Отметим, португальский нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и ассистировал на гол Жоау Феликса. После перерыва игрок был заменён.

По итогам группового этапа турнира команда Криштиану Роналду набрала 18 очков и заняла первое место в группе D Лиги чемпионов АФК 2. «Аль-Завраа» набрала девять очков и расположилась на второй строчке.

Календарь Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Таблица групп Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
