Защитник «Баварии» Конрад Лаймер — лучший футболист 2025 года в Австрии

Защитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер признан лучшим футболистом 2025 года в Австрии. Об этом сообщается на официальном сайте Австрийской федерации футбола.

Конкурентами Лаймера за данный приз были Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Марко Арнаутович («Црвена Звезда») и Отар Китеишвили («Штурм»).

Конрад Лаймер является воспитанником клуба «Ред Булл Зальцбург», в системе австрийской команды он находился с 2007 по 2017 год. В послужном списке футболиста также есть «РБ Лейпциг», а за мюнхенцев он выступает с 2023-го. За этот период Лаймер в составе «Баварии» становился чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.