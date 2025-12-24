«Все трое послали куда подальше». Бубнов раскрыл, кого «Динамо» звало на должность тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поисках нового главного тренера московским «Динамо». Ранее бело-голубые утвердили на постоянной основе до конца сезона российского специалиста Ролана Гусева, который руководил командой на финише первой части сезона в статусе исполняющего обязанности.

— Всё, что происходит с московским «Динамо» и с тренером, это из-за того, что совет директоров, там какой он, консультативный? Степашин там самый главный. Он сейчас однозначно сказал: «Мы предлагали одному, второму, третьему», А кому предлагали — я примерно догадываюсь, и все трое послали куда подальше «Динамо».

— А на кого вы намекаете?

— Ну, Ивич, Личка. С Личкой они разговаривали. Выходили на него, да. Он отказался. Хотя они все, в принципе, готовы работать в России, потому что они, во-первых, языком владеют, во-вторых, ездили сюда. Вполне можно было и этого, до Станковича который работал, Слишковича.

— Слишкович в «Динамо»?

— А чего нет? Он в «Спартаке» работал. Не, ну я тебе говорю, могли спокойно переговоры вести. Кто у них ещё там был немец?

— Шварц.

— Шварц, да. Он отказался. А почему? Потому что он понял, что там делать нечего. Понимаешь? Нет, не в «Динамо», не в клубе. А с этим руководством каши не сваришь, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».