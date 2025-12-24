Скидки
«Сезон потерян, а играть надо». Созин объяснил решение «Динамо» оставить Гусева

Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо» до конца сезона.

«Для меня решение руководства «Динамо» оставить Гусева главным тренером до конца сезона абсолютно понятно. Просто исходить надо из простого факта: этот сезон для клуба потерян, а играть надо. Топового, грамотного специалиста зимой им не найти. Вот и решили, что будут искать тренера с концепцией, большой стратегий, к лету – на будущий сезон.

Слишком многое было поставлено в клубе на приход Карпина. И все понимали, что придёт именно он. Даже Личка знал: его в любом случае уволят, так как после ухода Карпина из «Ростова» его судьба практически была решена. Сейчас, когда Карпин ушёл, нужно строить что-то глобальное заново. И этим займутся позже. А до мая могут и своему Гусеву довериться, ничего не теряют», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.

