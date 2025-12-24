Бубнов — Нобелю: все болельщики «Динамо» против Газзаева, ты знаешь, как они его называют

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном высказался о возможном возвращении в московское «Динамо» экс-футболиста бело-голубых и бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева.

— Болельщики «Динамо» все против Газзаева однозначно, и ты знаешь, как они его называют и за что. За что — ты знаешь.

— Я не знаю.

— Как это?

— Я знаю-знаю, не будем повторять, да.

— Считаю, что это [возвращение Газзаева] — грубейшая ошибка.

— Почему так против Газзаева? Человек выиграл Кубок УЕФА.

— Нобель, я буду писать книгу про «Динамо». Уже точно я тебе могу сказать. Там почитаешь, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».