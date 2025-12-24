Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов — Нобелю: все болельщики «Динамо» против Газзаева, ты знаешь, как они его называют

Бубнов — Нобелю: все болельщики «Динамо» против Газзаева, ты знаешь, как они его называют
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном высказался о возможном возвращении в московское «Динамо» экс-футболиста бело-голубых и бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева.

— Болельщики «Динамо» все против Газзаева однозначно, и ты знаешь, как они его называют и за что. За что — ты знаешь.

— Я не знаю.
— Как это?

— Я знаю-знаю, не будем повторять, да.
— Считаю, что это [возвращение Газзаева] — грубейшая ошибка.

— Почему так против Газзаева? Человек выиграл Кубок УЕФА.
— Нобель, я буду писать книгу про «Динамо». Уже точно я тебе могу сказать. Там почитаешь, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно? Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android