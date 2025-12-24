Фото: Златан Ибрагимович и Поль Погба встретились с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший нападающий «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, а также звёздный полузащитник «Монако» Поль Погба встретились с прославленным российским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также с командой россиянина.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.