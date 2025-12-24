Назван лучший гол 2025 года в Кубке России

Гол бывшего нападающего московского ЦСКА Секу Койта в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:1) признан лучшим голом в Кубке России в 2025 году.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

«В полуфинале Пути РПЛ прошлого розыгрыша с «Динамо» уже экс-армеец шикарно принял мяч, развернулся и с лёту пробил точно под перекладину.

Гол малийца сначала обошёл конкурентов в голосовании Пути РПЛ, а затем набрал 76% ваших голосов, опередив проход воронежца Гиоргобиани из Пути регионов», – сообщает телеграм-канал турнира.

Напомним, в летнее трансферное окно Койта перешёл в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.