Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший гол 2025 года в Кубке России

Назван лучший гол 2025 года в Кубке России
Комментарии

Гол бывшего нападающего московского ЦСКА Секу Койта в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:1) признан лучшим голом в Кубке России в 2025 году.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

«В полуфинале Пути РПЛ прошлого розыгрыша с «Динамо» уже экс-армеец шикарно принял мяч, развернулся и с лёту пробил точно под перекладину.

Гол малийца сначала обошёл конкурентов в голосовании Пути РПЛ, а затем набрал 76% ваших голосов, опередив проход воронежца Гиоргобиани из Пути регионов», – сообщает телеграм-канал турнира.

Напомним, в летнее трансферное окно Койта перешёл в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android