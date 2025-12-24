Нобель Арустамян высказался о будущем Ролана Гусева в «Динамо»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался о будущем главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Ранее российский специалист был утверждён до конца сезона в должности, которую занимал в статусе исполняющего обязанности после ухода тренера Валерия Карпина.

«Мне кажется, мы должны удачи Ролану пожелать, потому что молодой российский тренер долго ждал, был в разных штабах. И я понимаю, что много споров вокруг Гусева. Но считаю, что это адекватная история, когда ему доверили команду спокойно на полгода. Зимние сборы, если он себя проявит, если он, например, выйдет в полуфинал Кубка, и там по пенальти проиграет, думаю, что его не снимут», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России московское «Динамо» встретится в двухматчевом противостоянии со «Спартаком». Игры пройдут в марте 2026 года.