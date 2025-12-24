Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян высказался о будущем Ролана Гусева в «Динамо»

Нобель Арустамян высказался о будущем Ролана Гусева в «Динамо»
Комментарии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался о будущем главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Ранее российский специалист был утверждён до конца сезона в должности, которую занимал в статусе исполняющего обязанности после ухода тренера Валерия Карпина.

«Мне кажется, мы должны удачи Ролану пожелать, потому что молодой российский тренер долго ждал, был в разных штабах. И я понимаю, что много споров вокруг Гусева. Но считаю, что это адекватная история, когда ему доверили команду спокойно на полгода. Зимние сборы, если он себя проявит, если он, например, выйдет в полуфинал Кубка, и там по пенальти проиграет, думаю, что его не снимут», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России московское «Динамо» встретится в двухматчевом противостоянии со «Спартаком». Игры пройдут в марте 2026 года.

Материалы по теме
Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно? Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android