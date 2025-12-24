«Маклсфилд Таун» вывел из обращения номер футболиста, погибшего в ДТП

Футбольный клуб «Маклсфилд Таун» вывел из обращения игровой номер 20, под которым выступал нападающий Итан Маклеод. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х. Футболист погиб в возрасте 21 года из‑за травм, полученных в автомобильной аварии.

«Клуб «Маклсфилд» подтверждает, что мы приняли решение официально вывести из обращения футболку с номером 20 в память об Итане Маклеоде. Покойся с миром, Итан, ты навсегда останешься EM20», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Маклеод попал в ДТП, возвращаясь во вторник, 16 декабря, домой после матча с «Бедфорд Таун». Игрок — воспитанник «Вулверхемптона», он выступал в составе «Маклсфилда» с лета 2025 года.