Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Маклсфилд Таун» вывел из обращения номер футболиста, погибшего в ДТП

«Маклсфилд Таун» вывел из обращения номер футболиста, погибшего в ДТП
Комментарии

Футбольный клуб «Маклсфилд Таун» вывел из обращения игровой номер 20, под которым выступал нападающий Итан Маклеод. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х. Футболист погиб в возрасте 21 года из‑за травм, полученных в автомобильной аварии.

«Клуб «Маклсфилд» подтверждает, что мы приняли решение официально вывести из обращения футболку с номером 20 в память об Итане Маклеоде. Покойся с миром, Итан, ты навсегда останешься EM20», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Маклеод попал в ДТП, возвращаясь во вторник, 16 декабря, домой после матча с «Бедфорд Таун». Игрок — воспитанник «Вулверхемптона», он выступал в составе «Маклсфилда» с лета 2025 года.

Материалы по теме
21‑летний футболист «Маклсфилд Таун» погиб в результате ДТП
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android