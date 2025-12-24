Скидки
Футбол Новости

«Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ включён в топ-15 самых дорогих команд мира

Сайт Transfermartkt обновил рейтинг самых дорогих клубов мира по общей стоимости состава команды. Возглавил список мадридский «Реал» (€ 1,38 млрд), на втором месте оказался «Арсенал» (€ 1,29 млрд), топ-3 замкнул «Манчестер Сити» (€1,19 млрд), однако аналогичный показатель и у «Пари Сен-Жермен». Что примечательно, на 13-й строчке оказался «Ноттингем Форест» (€ 620 млн), который на данный момент находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. В общей сложности топ-20 выглядит следующим образом:

1. «Реал» (€ 1,38 млрд);

2. «Арсенал» (€ 1,29 млрд);

3. «Манчестер Сити» (€1,19 млрд);

4. «Пари Сен-Жермен» (€1,19 млрд);

5. «Челси» (1,18 млрд);

6. «Барселона» (€ 1,12 млрд);

7. «Ливерпуль» (€ 1,04 млрд);

8. «Бавария» (€ 981 млн);

9. «Тоттенхэм Хотспур» (€ 879 млн);

10. «Манчестер Юнайтед» (€ 719 млн);

11. «Ньюкасл Юнайтед» (€ 713 млн);

12. «Интер» (€ 670 млн);

13. «Ноттингем Форест» (€ 620 млн)

14. «Атлетико» (€ 589 млн);

15. «Ювентус» (€ 552 млн);

16. «Брайтон энд Хоув Альбион» (€ 520 млн);

17. «Астон Вилла» (€ 520 млн);

18. «Боруссия» Дортмунд (€ 511 млн);

19. «Кристал Пэлас» (€ 502 млн);

20. «Милан» (€ 486 млн).

Из российских клубов самый дорогой состав у «Зенита» (69-е место, € 175 млн).

