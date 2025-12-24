«Эта фигура никогда не будет главным тренером». Бубнов — о Ролане Гусеве в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева в клубе после завершения текущего сезона.

— Моё мнение: даже если он [Гусев] выиграет Кубок, хотя перед ним эту задачу поставили якобы, ну, не якобы, точно поставили, максимум, где он может оказаться, и то это большой вопрос, но здесь в принципе руководство может на этом настоять, максимум он может остаться снова в тренерском штабе.

— А оставят ли его снова в тренерском штабе?

— Нет, это максимум, максимум, если руководство…

— То, что было с Личкой, его интервью, то, что с Карпиным.

— Да, да, да, это максимум, максимум. Потому что, я понимаю, на что ты намекаешь. Это был человек руководства, который сливал всю информацию, и тому же Газзаеву. Понимаешь, в чём дело?

— Кто, Гусев?

— Гусев, а кто? Откуда уходила информация?

— Вы что, вы против Гусева?

— Я не против Гусева, я тебе говорю, что будет на самом деле. Эта фигура никогда не будет главным тренером.

— Почему?

— Потому. Потому что Степашин уже сказал, что мы ищем.

— Но если Гусев себя проявит, я не исключаю...

— Подожди, у кого он на Кубок будет выигрывать? У «Спартака»? У «Спартака» тоже задача сейчас — Кубок выиграть, они чемпионами не станут. Ну и что? У кого больше шансов? У команды, которая на 10-м месте и никакая, или у команды, которая на шестом месте, и там уже игра более или менее поставлена? — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».