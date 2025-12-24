Бывший нападающий ЦСКА Давила выложил фото в футболке «Зенита»

Экс-нападающий московского ЦСКА Виктор Давила, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», опубликовал в своих социальных сетях фото с семьёй в футболке «Зенита» и подписью My team (моя команда. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Из личного архива Виктора Давилы

Напомним, 28-летний футболист перешёл из армейского клуба в «Америку» 15 сентября 2024 года. Виктор выступал за ЦСКА с августа 2023-го, за этот период нападающий провёл 38 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

В текущем сезоне на счету Давилы 13 игр во всех турнирах за мексиканский клуб и один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.