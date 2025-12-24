Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Мозамбик, результат матча 24 декабря 2025, счёт 1:0, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Кот-д'Ивуара. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Самуэль Увикунда из Руанды.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
Мозамбик
1:0 Диалло – 49'    

На 49-й минуте встречи взятием ворот отличился Амад Диалло, что и принесло победу сборной Кот-д'Ивуара.

В группе F вместе со сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика играют команды Камеруна и Габона.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
