Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Кот-д'Ивуара. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Самуэль Увикунда из Руанды.

На 49-й минуте встречи взятием ворот отличился Амад Диалло, что и принесло победу сборной Кот-д'Ивуара.

В группе F вместе со сборными Кот-д'Ивуара и Мозамбика играют команды Камеруна и Габона.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.