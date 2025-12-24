Бубнов — о «Спартаке»: Барко с удовольствием уйдёт к Станковичу в «Црвену Звезду»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал руководство «Спартака» за увольнение с поста главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича, а также назвал игроков красно-белых, которые могут воссоединиться с тренером в «Црвене Звезде».

— Станкович, чтоб ты знал, это такая же ошибка, как и с Ивичем в «Краснодаре». А ты знаешь, что сейчас к Станковичу много игроков свалить хотят?

— Кто?

— Кто? Ведущие игроки.

— Какие игроки? В «Црвену Звезду»? Кто?

— Маркиньос уже в открытую говорил, потому что он у него играл, и Барко с удовольствием уйдёт.

— Барко с удовольствием уйдёт в «Црвену Звезду»?

— Уйдёт с удовольствием, да, да. Во всяком случае, на худой конец — в Аргентину. Он не хочет играть в «Спартаке», а это лучший игрок, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».