Переход Хойлунда в «Наполи» может сорваться из-за финансовых проблем итальянского клуба

Трансфер нападающего Расмуса Хойлунда из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» может сорваться из-за финансовых проблем итальянского клуба. Об этом сообщает аккаунт Uniteds Update в соцсети X. На данный момент датчанин выступает за неаполитанцев на правах аренды.

Аренда Хойлунда рассчитана до конца нынешнего сезона. У «Наполи» есть обязательство выкупить 22-летнего форварда при выполнении определённых условий. За итальянский клуб Хойлунд провёл 19 встреч, где забил семь голов и сделал три результативные передачи. В составе «Манчестер Юнайтед» датчанин играл с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами.