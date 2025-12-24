Фермин Лопес назвал ключевой момент сезона для «Барселоны»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес назвал ключевой момент сезона для каталонского клуба.

«Поражения в «класико» (1:2) и в Лондоне (0:3 с «Челси») стали поворотными моментами для команды. В конце концов, это игры, которые можно проиграть, правда в том, что мы были не так хороши, как обычно…

Но с тех пор команда сделала шаг вперёд, вернувшись к тому уровню, который мы имели в прошлом году. Сейчас у нас очень хорошая серия, надеемся, что она продлится до конца», – приводит слова Фермина Лопеса аккаунт Barca Universal в соцсети X.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 46 очков. Мадридский «Реал» отстаёт на четыре очка, располагаясь на второй строчке.