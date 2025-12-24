Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фермин Лопес назвал ключевой момент сезона для «Барселоны»

Фермин Лопес назвал ключевой момент сезона для «Барселоны»
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес назвал ключевой момент сезона для каталонского клуба.

«Поражения в «класико» (1:2) и в Лондоне (0:3 с «Челси») стали поворотными моментами для команды. В конце концов, это игры, которые можно проиграть, правда в том, что мы были не так хороши, как обычно…

Но с тех пор команда сделала шаг вперёд, вернувшись к тому уровню, который мы имели в прошлом году. Сейчас у нас очень хорошая серия, надеемся, что она продлится до конца», – приводит слова Фермина Лопеса аккаунт Barca Universal в соцсети X.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 46 очков. Мадридский «Реал» отстаёт на четыре очка, располагаясь на второй строчке.

Материалы по теме
«Барселона» терпела в главном матче тура. А потом соперник сделал ей шикарный подарок «Барселона» терпела в главном матче тура. А потом соперник сделал ей шикарный подарок
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android