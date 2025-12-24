Скидки
В Бурунди футболист умер из-за монеты во рту — Sport News Africa

В Бурунди футболист умер из-за монеты во рту — Sport News Africa
Комментарии

Полузащитник клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди «Гепье-дю-Лак» Игиранезе Айме Герику умер во время матча с «Амассипири», подавившись монетой. Об этом сообщает Sport News Africa.

Во время игры футболист упал на газон, медицинские работники попытались оказать ему первую помощь, однако по пути в больницу игрок скончался. Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление на тему инцидента, выразив соболезнования семье и близким Игиранезе, не обозначив точные причины трагедии.

По данным источника, монета могла быть связана с определёнными суевериями, связанными с колдовством, что, как утверждается, распространено в Бурунди. African Public Radio отмечает, что причиной смерти футболиста могла стать не монета, а амулет «гри-гри».

