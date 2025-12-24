Скидки
«Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль» вошли в рейтинг самых дорогих команд по версии Forbes

«Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль» вошли в рейтинг самых дорогих команд по версии Forbes
Американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных команд. Из футбольных клубов в него вошли мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Реал» занял в списке 20-е место ($ 6,75 млрд), «Манчестер Юнайтед» расположился на 24-й строчке ($ 6,6 млрд), «Барселона» находится на 42-й строчке ($ 5,65 млрд), а «Ливерпуль» на 48-й строчке ($ 5,4 млрд). Мадридский клуб опустился на восемь позиций по сравнению с прошлым годом, «МЮ» — на 10, сине-гранатовые упали в рейтинге на 20 позиций, а мерсисайдцы — на 21.

Оценка стоимости команды представляет собой стоимость предприятия и включает экономические показатели стадиона каждой команды, доходы от прав на трансляцию региональных спортивных сетей, принадлежащих команде, но не стоимость самих региональных спортивных сетей, доли в других спортивных активах и проектах также исключены.

