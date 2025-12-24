Скидки
Нобель Арустамян высказался о возможном назначении в «Спартак» испанского тренера Карседо

Нобель Арустамян высказался о возможном назначении в «Спартак» испанского тренера Карседо
Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Хуана Карседо, который на данный момент возглавляет кипрский «Пафос». Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых утвердил кандидатуру 52-летнего специалиста.

«Корседо, «Пафос», это команда, которая в Лиге чемпионов играет. И ладно, хорошо, чемпионат Кипра, хотя он и Кубок выиграл, и чемпионат, а команда была, ну, достаточно, средней, [когда] начинала. И потом он в этом году вышел в группу Лиги чемпионов, пройдя все четыре раунда, и в группе самой Лиги чемпионов уже у них, сколько, шесть очков.

О чём вообще мы говорим? Это приличный результат, суперрезультат для команды из чемпионата Кипра. Поэтому в этом плане считаю, что это очень интересный тренер. Другое дело, что «Спартак» как структура пока, на мой взгляд, не выстроена. И он приезжает под давление, под болельщиков, по ходу чемпионата. Вот, ну, образно, выскажется про судейство снова.

То есть это вопрос даже не непосредственно тренерского искусства, а вот этого (показывает на автобиографию Карло Анчелотти. — Прим. «Чемпионата») — как он управляет коллективом, командой, какой он психологически, это другой разговор», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

