Главная Футбол Новости

YouTube-канал Ламина Ямаля из «Барселоны» набрал 1 млн подписчиков за два дня

YouTube-канал Ламина Ямаля из «Барселоны» набрал 1 млн подписчиков за два дня
Комментарии

YouTube-канал флангового нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля набрал 1 млн подписчиков за два дня. Футболист создал канал на платформе 22 декабря. На данный момент на него загружено одно 11-минутное видео с экскурсией по дому футболиста и три шортса.

Ламин Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с апреля 2023 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл за сине-гранатовых 14 матчей в испанской Ла Лиге. На его счету семь забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее испанец был признан лучшим футболистом мира по версии британского журнала FourFourTwo. Форвард занял первое место в рейтинге из 100 игроков.

