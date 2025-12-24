Старший сын Дэвида Бекхэма заблокировал своих родителей в социальных сетях

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, заблокировал аккаунты своих родителей в социальных сетях. Недавно СМИ сообщили, что Дэвид и Виктория якобы отписались от сына, однако его брат Круз всё опроверг.

«Это неправда! Мама с папой никогда бы не отписались от своего сына. Хочу прояснить ситуацию: это они были заблокированы, как, впрочем, и я», — приводит слова Круза Бекхэма People.

По информации британских СМИ, Бруклин уже давно не общается с родителями. Главной причиной называется начало отношений с дочкой американского миллиардера Николой Пельтц. Сообщалось, что у девушки не заладились отношения с Дэвидом и Викторией, особенно с матерью возлюбленного. По слухам, после свадьбы Бруклина и Николы новоиспечённая жена взяла жизнь младшего Бекхэма под полный контроль. Отмечается, что он также не поздравил отца с посвящением в рыцари.