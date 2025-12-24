Скидки
Александр Бубнов спрогнозировал, как будет выглядеть топ-6 РПЛ после 30 туров

Александр Бубнов спрогнозировал, как будет выглядеть топ-6 РПЛ после 30 туров
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном поделился прогнозом на расположение команд в топ-6 Мир Российской Премьер-Лиги в итоговой таблице. После 10 туров экс-футболист ставил на первую строчку санкт-петербургский «Зенит».

— Сейчас, после 18 туров, перед оставшимися 12 турами, всё, окончательное решение, больше с моей стороны корректировок не будет.

— А, это финальное решение ваше?
— Да, моё. «Краснодар» первый, «Зенит» второй, «Локо» третий, ЦСКА четвёртый, «Балтика» пятая и «Спартак» шестой.

— Ничего не изменилось?
— Ничего.

— Подождите, то есть вы просто взяли нынешнюю таблицу и сказали, что так и будет всё?
— Да.

— То есть не смотрим РПЛ дальше?
— Не, как это не смотрим? Нобель, посмотри, ты даже этого не знаешь, из чего я исходил. «Краснодар»… Календарь. Календарь. Давай календарь обсуждать. Я же из календаря исходил, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 40 очками, «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 39 очков. «Локомотив» с 37 очками идёт третьим, у ЦСКА с четвёртого места 36 очков. 35 очков набрала «Балтика», располагающаяся на пятой строчке. «Спартак» идёт шестым, в активе красно-белых 29 очков.

Календарь Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
