Экс-вратарь «Реала» Каньисарес раскритиковал Винисиуса из-за проблем с продлением игрока

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес отреагировал на трудности с продлением контракта нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Его запросы, если судить по тому, что делает Винисиус, определённо, не соответствует обсуждаемым цифрам. И это наименьшая из проблем игрока.

Игрок говорит своему агенту, чтобы тот настойчиво добивался своего, потому что контракт скоро истекает. А также, что клуб должен платить, исходя из потенциала, потому что ему всего 25 лет, и из того, кем он является, потому что он великий игрок, который почти выиграл «Золотой мяч» и также завоевал титул Лиги чемпионов, забив победный гол.

Но текущие запросы Винисиуса не соответствует цифрам, которые будут предложены. Это относится и к нему, и к большинству игроков «Реала», — приводит слова бывшего вратаря сборной Испании Sport.es.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.