23:00 Мск
В «Балтике» оценили слухи о возможном уходе из клуба тренера Талалаева

Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал слухи о возможном уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

— Как вы относитесь к слухам, что Андрей Талалаев может пойти куда‑то на повышение?
— Отношусь к этому как к слухам. Мы с Андреем Викторовичем почти каждый день на связи. Даже сейчас, когда он в отпуске. Обсуждаем постоянно жизнь клуба. Ничего, кроме слухов, в этой информации нет, — сказал Измайлов в эфире «Матч Премьер».

На зимний перерыв «Балтика» ушла в качестве пятой команды в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 35 очками в активе.

