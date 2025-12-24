Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Больше, чем просто три очка». Нападающий «Эспаньола» Фернандес — об игре с «Барселоной»

Нападающий «Эспаньола» Роберто Фернандес поделился ожиданиями от матча 18-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовимся к дерби в приподнятом настроении и верой в себя. Мы понимаем, это особенный матч, который отличается от других, это больше, чем просто три очка, люди переживают всей душой, а мы хотим их порадовать. Мы подходим к этой игре после большой победы [над «Атлетиком» со счётом 2:1], а это всегда помогает», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Перед этой игрой «Эспаньол» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Барселона» лидирует с 46 очками.

