«Эспаньол» перед игрой с «Барсой» установит сетку на трибуне из-за Гарсии — Marca

«Эспаньол» предпримет дополнительные меры безопасности на домашнем матче с «Барселоной», который состоится 3 января. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на одном из секторов стадиона будет установлена сетка, чтобы предотвратить возможное бросание предметов на поле во вратаря сине-гранатовых Жоана Гарсию. Напомним, голкипер перешёл из «Эспаньола» в «Барселону» минувшим летом.

Отмечается, что «Эспаньол» не хочет, чтобы возвращение Гарсии на «Корнелья-Эль Прат» спровоцировало инциденты, которые могут негативно повлиять на команду.

На данный момент «Эспаньол» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33 очками после 17 туров.