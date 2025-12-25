Скидки
Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании игрока «Марселя» Баколя

Комментарии

«Челси», лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании 18-летнего полузащитника «Марселя» Дэррила Баколя. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, во французском клубе надеются сохранить футболиста, чей контракт истекает летом 2027 года, но если хавбек не переподпишет трудовое соглашение, он сможет покинуть команду в зимнее трансферное окно. «Челси» находится ближе других команд к заключению сделки, рассчитывая отправить молодого футболиста в «Страсбург» после трансфера. Но лондонский «Арсенал», «Ньюкасл», «Штутгарт» и «Боруссия» Дортмунд также могут подписать полузащитника.

В нынешнем сезоне Баколя провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt равняется € 4 млн.

