Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты вообще нулевой в пенальти». Бубнов заступился за Сафонова после слов Дасаева

«Ты вообще нулевой в пенальти». Бубнов заступился за Сафонова после слов Дасаева
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил в защиту вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после того, как экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев раскритиковал игрока парижского клуба.

«Ужас. Увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила. Я поперхнулся, есть потом не стал.

Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс там ещё травма руки была. Там не перелом, трещина была в худшем случае.

Ты-то вообще нулевой в пенальти. Помню, ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал. Тем более по два», – сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее Дасаев заявил, что к выступлению Сафонова приковано слишком много внимания. Россиянин отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен). По завершении игры стало известно, что вратарь парижан доигрывал матч со сломанной рукой.

Материалы по теме
Сафонов установил рекорд по отражённым пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
Истории
Сафонов установил рекорд по отражённым пенальти подряд в серии на турнире ФИФА
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android