«Ты вообще нулевой в пенальти». Бубнов заступился за Сафонова после слов Дасаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил в защиту вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после того, как экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев раскритиковал игрока парижского клуба.

«Ужас. Увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила. Я поперхнулся, есть потом не стал.

Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс там ещё травма руки была. Там не перелом, трещина была в худшем случае.

Ты-то вообще нулевой в пенальти. Помню, ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал. Тем более по два», – сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее Дасаев заявил, что к выступлению Сафонова приковано слишком много внимания. Россиянин отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен). По завершении игры стало известно, что вратарь парижан доигрывал матч со сломанной рукой.