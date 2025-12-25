Скидки
Аршавин дал оценку потенциальному обмену Гонду на Дивеева между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда сине-бело-голубых Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургской команды. Ранее сообщалось, что клубы согласовали детали сделки.

— Что думаете по поводу информации об обмене Лусиано на Дивеева?
— От этого перехода могут выиграть оба клуба.

— Что выиграет ЦСКА?
— Получит нападающего. Лусиано — сильный футболист. Для меня он очень мастеровитый, только ему немного не хватает скорости, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА договорились об обмене, а в сделке осталось поставить подписи. Переход зависит от окончательного решения армейцев, которые продолжают параллельную работу по другим кандидатурам.

