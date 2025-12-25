«Интер Майами» объявил о старте продаж фрагментов поля домашнего стадиона

Действующий победитель МЛС «Интер Майами» на официальном сайте объявил, что памятные сувениры с образцами газона домашнего стадиона команды «Чейз Стэдиум» поступили в продажу. На этой арене команда из Флориды переиграла «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 в финале Кубка МЛС.

Фото: intermiamicf.com

Коллекция включает в себя два вида акриловых брелоков с газоном внутри за $ 50, акриловый куб с той же тематикой за $ 200, а также лимитированный набор с образцом газона и металлическим билетом, покрытым золотом, его стоимость составляет $ 350. Самый дорогой элемент — подарочная глянцевая коробка с замшевой внутренней отделкой, в которую также помещён куб с газоном и покрытый золотом билет, цена товара составляет $ 750.