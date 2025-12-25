Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» объявил о старте продаж фрагментов поля домашнего стадиона

«Интер Майами» объявил о старте продаж фрагментов поля домашнего стадиона
Комментарии

Действующий победитель МЛС «Интер Майами» на официальном сайте объявил, что памятные сувениры с образцами газона домашнего стадиона команды «Чейз Стэдиум» поступили в продажу. На этой арене команда из Флориды переиграла «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 в финале Кубка МЛС.

Фото: intermiamicf.com

Коллекция включает в себя два вида акриловых брелоков с газоном внутри за $ 50, акриловый куб с той же тематикой за $ 200, а также лимитированный набор с образцом газона и металлическим билетом, покрытым золотом, его стоимость составляет $ 350. Самый дорогой элемент — подарочная глянцевая коробка с замшевой внутренней отделкой, в которую также помещён куб с газоном и покрытый золотом билет, цена товара составляет $ 750.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Мюллер: Месси — лучший, он сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android