Адриен Рабьо сравнил статус «Милана» с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался об известности клуба и рассказал, что позволило ему понять величие «Милана» и его историю.

«В детстве я мог играть за «Милан». Они всегда были отличной командой, каждый раз, когда меня связывали с этим клубом, был счастлив. «Милан» особенный, потому что его знают во всём мире, мы видели это даже в Эр-Рияде. По своей известности «Милан» стоит на одном уровне с «Барселоной» и «Реалом», это позволяет понять величие клуба и его историю.

Когда я приезжал на «Сан-Сиро» с «Юве», по-настоящему не понимал величия клуба. Теперь я вижу болельщиков повсюду, благодаря этому я понял, что такое «Милан». Эти факторы помогают понять величие клуба», – приводит слова Рабьо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.