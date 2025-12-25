Александр Бубнов спрогнозировал точное число очков «Краснодара» в сезоне РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» спрогнозировал, сколько очков наберёт «Краснодар» в оставшихся 12 турах Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее экс-футболист заявил, что действующие чемпионы страны вновь финишируют на первом месте в итоговой таблице.

По версии Бубнова, «Краснодар» в 12 турах РПЛ наберёт 33 очка из 36 возможных: 15 — дома с «Ростовом», «Пари НН», «Балтикой», махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» и 18 — на выезде с «Рубином», «Сочи», «Ахматом», «Зенитом», «Спартаком», «Акроном» и «Динамо».

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Таким образом, «Краснодар», по версии Бубнова, завершит чемпионат с 73 очками. После 18 туров в активе подопечных Мурада Мусаева 40 очков. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко.