Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камерун — Габон, результат матча 24 декабря 2025, счёт 1:0, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Камеруна минимально обыграла команду Габона в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Камеруна и Габона. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Камеруна. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Амин Омар (Египет).

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Камерун
Окончен
1 : 0
Габон
1:0 Этта Эйонг – 6'    

На шестой минуте Карл Эдуард Этта Эйонг забил гол и обеспечил победу команде Камеруна.

В другом матче группы F сборная Кот-д'Ивуара переиграла команду Мозамбика со счётом 1:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android