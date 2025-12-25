Сборная Камеруна минимально обыграла команду Габона в 1-м туре Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Камеруна и Габона. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Камеруна. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Амин Омар (Египет).

На шестой минуте Карл Эдуард Этта Эйонг забил гол и обеспечил победу команде Камеруна.

В другом матче группы F сборная Кот-д'Ивуара переиграла команду Мозамбика со счётом 1:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.