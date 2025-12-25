Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ты с этим Талалаевым и «Балтикой» заколебал уже всю страну». Бубнов — Арустамяну

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном поспорил, сможет ли «Краснодар» одержать 11 побед в 12 матчах весенней части Мир Российской Премьер-Лиги, включая игры с «Балтикой» в 25-м туре и с «Рубином» — в 20-м.

— То есть вы хотите сказать, что за 12 туров «Краснодар» наберёт 33 очка?
— Да.

— 11 побед одержит?
— А ты знаешь, что три команды, на мой взгляд, по тому ресурсу, который у них есть, да, и возможностям, 12 туров, три команды могут все игры выиграть?

— То есть вы хотите сказать, что они лишь один матч проиграют?
— Да.

— Нет. А все остальные они выиграют у всех?
— Да. Больше того, я тебе…

— У «Балтики» выиграют?
— Ты чего, травишь меня? Ты с этим Талалаевым и «Балтикой» заколебал уже всю страну, блин. И не только ты.

— Смотрите, «Рубин» — выезд, сложнейший. Там Кафанов будет тренером.
— Ага, особенно с Кафановым сложнейший. Это вообще комедия. Кафанов, вы видели, какой он в «Ростове» был главный тренер, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

