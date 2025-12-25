Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 24 декабря

Комментарии

В среду, 24 декабря, состоялись четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 24 декабря:

Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея — 2:1;
Алжир — Судан — 3:0;
Кот-д'Ивуар — Мозамбик — 1:0;
Камерун — Габон — 1:0.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

