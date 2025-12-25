Андрей Аршавин оценил результаты «Зенита» по итогам первой части сезона РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты команды по итогам первой части сезона чемпионата России.

— Второе место после 18‑го тура РПЛ. Как это оценивать?

— Тут важен отрыв в одно очко. Учитывая то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал «Зенит», я думаю, что это нормальный результат, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой».