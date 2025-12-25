Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин оценил результаты «Зенита» по итогам первой части сезона РПЛ

Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты команды по итогам первой части сезона чемпионата России.

— Второе место после 18‑го тура РПЛ. Как это оценивать?
— Тут важен отрыв в одно очко. Учитывая то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал «Зенит», я думаю, что это нормальный результат, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с «Балтикой».

