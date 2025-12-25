Радимов отреагировал на то, что Сафонова признали лучшим игроком декабря в составе «ПСЖ»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о новости, что голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов был признан лучшим игроком месяца в клубе по версии журнала Le Parisien.

«Матвей сыграл матч всей жизни в финале Межконтинентального кубка. Подобное вообще бывает раз в жизни, и я считаю, что лучше сыграть невозможно. Я согласен с этим выбором. Кого ещё выбирать в этом месяце, если не Сафонова? Очень важно, что его признала французская пресса, которая, понятное дело, продвигала его конкурента Шевалье. То, что они признали Сафонова, дорогого стоит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Средняя оценка Сафонова за четыре декабрьские игры по версии издания — 7,25. За это время россиянин провёл два матча «на ноль» и пропустил три гола. Российский вратарь помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок ФИФА, отразив в серии послематчевых 11-метровых четыре удара подряд.

