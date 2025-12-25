Скидки
«Дождался, пока он массаж сделает». Шапи рассказал о встрече с Месси в МЛС

Комментарии

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своей встрече с известным аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, с которым россиянин сделал фото.

«МЛС очень сильно развивается. Я знал, что там Лео Месси. Решил поехать. Я жил в отеле, футболисты «Интер Майами» заселились к нам. Из лифта выходят Месси и Суарес. В Майами я после игры дождался Месси, пока он массаж сделает, чтобы просто сфоткаться. Сфоткались пару раз. Я играл против Лео Месси. Но футболок у него не осталось, все разобрали», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Сулейманов выступает за «Спортинг Канзас-Сити» с февраля 2025 года и за это время провёл 33 матча, забив два гола и сделав пять результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

