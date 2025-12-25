В «Балтике» рассказали о плане команды на весеннюю часть РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал перспективы команды в 2026 году на фоне игры и результатов калининградцев в осенней части РПЛ.

— Какие теперь планы у «Балтики», когда команда идёт на пятой строчке?

— Думаем продолжать в том же духе. Все оставшиеся 12 матчей нужно сыграть с той же невероятной самоотдачей, с каждым соперником надо играть на максимум и добывать результат, — сказал Измайлов в эфире «Матч Премьер».

На зимний перерыв «Балтика» ушла в качестве пятой команды в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 35 очками в активе. 19-й тур РПЛ стартует 28 февраля 2026 года.

