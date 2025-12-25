Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мареза – в видеообзоре разгромной победы сборной Алжира в матче с Суданом

Дубль Мареза – в видеообзоре разгромной победы сборной Алжира в матче с Суданом
Комментарии

Сборная Алжира обыграла Судан в матче 1-го тура Кубка африканских лиг. Встреча прошла в Рабате (Марокко) на стадионе «Мула Эль-Хассан» и закончилась разгромной победой Алжира со счётом 3:0.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 0
Судан
1:0 Марез – 2'     2:0 Марез – 61'     3:0 Маза – 85'    
Удаления: нет / Адиль – 39'

В составе победителей дубль оформил Рияд Марез и ещё один гол в свой актив записал Ибрахим Маза. На 39-й минуте национальная команда Судана осталась в меньшинстве после удаления Салахелдина Адиля, который получил вторую жёлтую карточку.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре сборная Алжира встретится с Буркина-Фасо. А Судан сыграет с Экваториальной Гвинеей. Оба матча пройдут 28 декабря.

Материалы по теме
Гол звезды «МЮ», «сухой» матч сына Зидана и мегакамбэк! Итоги дня на Кубке Африки. Видео Гол звезды «МЮ», «сухой» матч сына Зидана и мегакамбэк! Итоги дня на Кубке Африки. Видео
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android