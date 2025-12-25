Дубль Мареза – в видеообзоре разгромной победы сборной Алжира в матче с Суданом

Сборная Алжира обыграла Судан в матче 1-го тура Кубка африканских лиг. Встреча прошла в Рабате (Марокко) на стадионе «Мула Эль-Хассан» и закончилась разгромной победой Алжира со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Рияд Марез и ещё один гол в свой актив записал Ибрахим Маза. На 39-й минуте национальная команда Судана осталась в меньшинстве после удаления Салахелдина Адиля, который получил вторую жёлтую карточку.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре сборная Алжира встретится с Буркина-Фасо. А Судан сыграет с Экваториальной Гвинеей. Оба матча пройдут 28 декабря.